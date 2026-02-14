Süderweiterung des Steinbruchs: Schömberg erhebt keine Einwände

Das Gremium in Schömberg befasste sich jüngst mit der Süderweiterung des Steinbruchs. Ein Stadtrat stimmte dagegen.
Die Firma Holcim baut im Steinbruch auf dem Plettenberg Kalk- und Mergelstein als Rohmaterial für die Klinker- und Zementproduktion im Zementwerk Dotternhausen ab. Der Steinbruch hat eine genehmigte Gesamtfläche von zirka 55,8 Hektar. Er besteht aus Bereichen, die bereits erschöpft und rekultiviert sind, aus Teilen, die noch Rohmaterial enthalten und sich im Abbaubetrieb befinden, sowie aus Flächen, die noch unberührt sind. Für die Klinker- und Zementproduktion wird eine gleichbleibende Zusammensetzung von Kalksteinen und Mergel benötigt.