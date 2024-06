9 Wasserretter retten in Babenhausen (Bayern) Bewohner aus einem überschwemmten Haus. Foto: dpa/Stefan Puchner

Das Hochwasser fordert den Helfern alles ab, ein Retter stirbt. Bei Schwäbisch-Gmünd entgleist ein ICE. In der Region Stuttgart ist die Lage an Neckar und Rems angespannt.









Bei all den riesigen Massen an braunem Wasser und Schlamm, die sich durch den Süden der Republik wälzen, bei all der rastlosen Arbeit der Einsatzkräfte bleibt an diesem Katastrophenwochenende auch Zeit für einen Moment des Innehaltens: Nicht nur die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, 60 Kilometer nördlich von München, trauert um den 42-jährigen Feuerwehrmann. In der Nacht zum Sonntag war das Boot gekentert, drei Helfer konnten sich retten. Er nicht, am frühen Morgen wurde seine Leiche geborgen.