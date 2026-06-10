Süddeutsche Meisterschaft: Darum profitiert der MSC Falke Sulz so sehr von seiner Infrastruktur

Zweimal im Jahr herrscht im Sulzer Lengenloch Ausnahmezustand – im Herbst, wenn der MSC Falke Sulz auf seinem Vereinsgelände die baden-württembergische Jugendmeisterschaft im Motorrad-Trial austrägt; und im Frühjahr, wenn die süddeutsche Meisterschaft im Fahrrad-Trial gastiert. Doch dieses mal werden die beiden Läufe am 20. und 21. Juni etwas ganz Besonderes sein, denn sie werden die Sulzer Fahrad-Trialer auch als Generalprobe für die eine Woche später stattfindene deutsche Meisterschaft in Potsdam nutzen. Und für die haben sich dieses Mal ganze neun Falken qualifiziert. Damit schickt der Verein mit die größte Delegation zu den nationalen Titelkämpfen.

Training im Winter möglich Und das ist kein Zufall, denn seit 2022 steht eine überdachte Trainingshalle für die Fahrrad-Trialer im Lengenloch. „Es gibt zwar privat betriebene Indoor-Trainingshallen, aber so etwas hat kein Verein“, sagt der Falke-Vorsitzende Gerald Heller stolz. Die Halle sorgt einerseits für viele neue Mitglieder, die von der professionellen Infrastruktur angelockt werden. „Wir haben richtig großen Zulauf“, verdeutlicht Heller. Aber auch sportlich bietet die Halle neue Möglichkeiten. „Unsere Fahrer können jetzt auch über den Winter trainieren. Das macht sich deutlich bei ihrer Fitness bemerkbar“, erklärt der Vorsitzende. Und das mündet schließlich in mehr Startern bei der deutschen Meisterschaft.

Über 100 Helfer im Einsatz

Am kommenden Wochenende zwei Läufe der süddeutschen Meisterschaft auszurichten, bleibt aber dennoch ein Kraftakt für den Verein. Die Sektionen, die die Fahrer überwinden müssen, sind zwar schon gebaut, dennoch sind über 100 Helfer im Einsatz, damit alles reibungslos ablaufen kann. Auch müssen Fahrer und Zuschauer verpflegt werden.

Los geht es am 20. Juni um 10 Uhr (Siegerehrung: 17 Uhr) und am 21. Juni um 9 Uhr (Siegerehrung: 16 Uhr). Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen auf dem Gelände nur wenige zur Verfügung. Der MSC Falke bittet deshalb darum, entlang der Wasenstraße (nur auf der Nordseite) oder an der kleinen Straße in Richtung Sulz (nur auf der Ostseite) zu parken.