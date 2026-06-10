Süddeutsche Meisterschaft: Darum profitiert der MSC Falke Sulz so sehr von seiner Infrastruktur

Am 20. und 21. Juni richtet der MSC Falke Sulz den 3. und 4. Lauf der süddeutschen Meisterschaft im Fahrradtrial aus. Für neun seiner Fahrer eine wichtige Generalprobe.
Zweimal im Jahr herrscht im Sulzer Lengenloch Ausnahmezustand – im Herbst, wenn der MSC Falke Sulz auf seinem Vereinsgelände die baden-württembergische Jugendmeisterschaft im Motorrad-Trial austrägt; und im Frühjahr, wenn die süddeutsche Meisterschaft im Fahrrad-Trial gastiert. Doch dieses mal werden die beiden Läufe am 20. und 21. Juni etwas ganz Besonderes sein, denn sie werden die Sulzer Fahrad-Trialer auch als Generalprobe für die eine Woche später stattfindene deutsche Meisterschaft in Potsdam nutzen. Und für die haben sich dieses Mal ganze neun Falken qualifiziert. Damit schickt der Verein mit die größte Delegation zu den nationalen Titelkämpfen.