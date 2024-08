Der Altburger Dance Movement blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison 2024 zurück. Obwohl Ende des Jahres noch zwei deutsche Meisterschaften anstehen, wurde nun das Sahnehäubchen mit der süddeutschen Meisterschaft in Würzburg gefeiert.

Bei der süddeutschen Meisterschaft der Deutschen Tanz- und Hip Hop-Lehrer-Organisation (DTHO) zeigte der junge Verein erneut sein großes Potenzial. Auch bei der zehnten Meisterschaft in diesem Jahr waren Vorfreude und Aufregung gleichermaßen beim ADM groß.

Die zweitjüngste Formation Pop Corn (zehn bis zwölf Jahre) eröffnete souverän das Turnier. Es folgten die Sichtungsrunden der Minikids (sechs bis neun Jahre), Juniors II (15 bis 18 Jahre) und Adults (ab 18 Jahre). Alle sieben Formationen aus Altburg tanzten sich in die Endrunde.

Auf den fünften Platz landeten die Minikids Candy S, die Kids Popcorn und das S-Team Girls On Fire. Das S-Team 4 Lights landete auf dem vierten Platz. Bei den Juniors II in der Meisterreihe ertanzte sich MYB den vierte Platz. Nur fünf Punkte fehlten für den Sprung auf Podium.

Völlig erschöpft und überglücklich war die Formation Untouchable aus Altburg, die Bronze holte. Und auch als das Ergebnis der NDA bekanntgegeben wurde, waren die ältesten Altburger kaum mehr zu bremsen: Die erst Ende 2023 gegründete Formation ist neuer süddeutscher Meister und konnte damit den Titel verteidigen.

Goldmedaille für die Adults

Am darauffolgenden Tag fanden in Würzburg die Solo-, Duo- und Trio-Meisterschaften statt. Bei den Kids ertanzte sich Joline Schraft De Oliveira den siebten Platz, Melina Kronenwett erreichte bei den Juniors den fünften Platz, Lili Eschenweck Silber und Lija Omerika Gold. Bei den Juniors II holte Katia Olszweska Bronze und Toni Heese den vierten Platz. Bei den Adults überzeugte Madeleine Lülf und erhielt Gold.

In der Kategorie der Kids erreichten im Duo in der A-Reihe No Limit und in der M-Reihe die Destinys den vierten Platz. Bei den Juniors II wurden die Black Diamonds Vierte , die Sisters in Crime Siebte Limited Edition Vierte. Trotz starker Konkurrenz kämpfte sich das Duo MT Motion erfolgreich auf den Bronzeplatz.

Im Trio wurden die Altburger Girls On Fire süddeutsche Meisterinnen.

70-mal auf dem Podest

Die ADM-Vorsitzende Andreia Abreu freut sich: „Die diesjährige Saison hätte wahrlich nicht besser enden können. Tänzer und Trainer blicken stolz auf ein erfolgreiches halbes Jahr zurück. Bei insgesamt zehn Meisterschaften und rund 3000 gefahrenen Kilometern landete der Verein 70-mal auf dem Podest, davon 21-mal auf dem ersten Platz, 26-mal auf dem zweiten Platz und 23-mal auf dem dritten Platz.“