1 Spielt der südbadische Pokalsieger künftig gegen den Verbandsliga-Meister um den Supercup? Beim Verband gibt es zumindest Gedanken, einen solchen Wettbewerb einzuführen. Foto: Eibner

Was bei den Profis schon Tradition hat, könnte nun auch im südbadischen Amateurfußball Einzug erhalten: Ein Duell des Meisters gegen den Pokalsieger zum Auftakt in die neue Saison. Einen Termin für den Sommer gibt es bereits.









Die sportliche Relevanz ist überschaubar, die Werbeerlöse hoch: Gemeint ist der Supercup, mit der die Deutsche Fußballliga traditionell die Saison eröffnet. Meister und Pokalsieger der Vorsaison spielen um den ersten Titel der neuen Runde. Eine ähnliche Idee hat man nun beim Südbadischen Fußballverband (SBFV). Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Verbands will man über das Jahr verteilt verschiedene Aktionen veranstalten, um zu feiern. Ein Gedankenspiel dabei: Ein südbadischer Supercup, bei dem der Verbandspokalsieger auf den Meister der Verbandsliga trifft – Männer und Frauen an einem Tag. Komplett fix ist das Konzept noch nicht, heißt es vom Verbandssprecher Thorsten Kratzner.

Rückmeldung der Vereine fiel positiv aus

Dass der SBFV-Supercup jedoch im Rahmenterminkalender vermerkt wurde, zeigt die Ernsthaftigkeit der Idee. Künftig könnten die beiden Spiele an einem Ort als eine Art Amateurfußball-Saisoneröffnung in Südbaden ausgetragen werden. Auch die Vereine wurden über die Überlegungen bereits informiert. Die Rückmeldung laut Kratzner: „Eher positiv.“ Bleibt also eigentlich nur noch eine Frage zu klären: Wo soll der Supercup am 29. Juli stattfinden? Das spanische Äquivalent wurde bereits in Saudi-Arabien ausgetragen, solche Gedankenspiele gab es auch mal bei der DFL. Und in Südbaden? „Es wird definitiv im Verbandsgebiet sein“, sagt SBFV-Sprecher Kratzner und lacht.