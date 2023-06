Reitsport der Spitzenklasse hautnah in familiärer Atmosphäre erleben, diese Gelegenheit bietet sich vom Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, bei den „Ichenheim Classics“ Dressage, bei denen die Südbadischen Meister in verschiedenen Altersklassen ermittelt werden.

Die Dressurreiter haben an diesem Wochenende die idyllische Waldreitanlage mit dem elastischen Sandboden ganz für sich. Die Springreiter reisen erst einige Tage später mit ihren Cracks an und ermitteln vom 15. bis 18. Juni beim zweiten Teil der „Ichenheim Classics“ ihre südbadischen Meister. Die vor einigen Jahren eingeführte Trennung der Wettbewerbe hat sich bewährt.

Die Reiter haben dadurch für die Vorbereitung auf die Prüfungen und die Unterbringung der Pferde mehr Platz zur Verfügung. Der Zeitplan ist nicht dicht gedrängt und die Zuschauer können – bei beiden Turnieren bei freiem Eintritt – Dressurprüfungen nicht nur auf dem Dressurviereck, sondern auch auf dem großen Springplatz verfolgen, wo ebenfalls ein Dressurviereck abgesteckt wird. Hier befinden sich auch die Waldschänke und auf dem Damm neben dem Springplatz sind Zelte für kulinarische Angebote aufgebaut.

Den Auftakt macht am Freitag der Nachwuchs

Sportliche Höhepunkte sind fünf Dressurprüfungen der Klasse S. Zwei davon werden für die Meisterschaft der Senioren gewertet: am Freitag um 16.30 Uhr, am Sonntag dann das Finale um 14.30 Uhr. Um die Qualifikation für die baden-württembergische Amateurmeisterschaft geht es in der S-Dressur am Samstag um 13 Uhr, hinzu kommen noch eine S-Dressur Prix St. Georges Spezial am Samstag um 16.30 Uhr und eine Dressurprüfung der Klasse S Intermediare am Sonntag um 8.30 Uhr.

In Ichenheim hat man auch ein Herz für Nachwuchsreiter und für Nachwuchspferde. Außerhalb der Meisterschaftswertungen gibt es gleich zum Auftakt am Freitag, 9. Juni, um 10 Uhr eine Reitpferdeprüfung und danach Dressurpferdeprüfungen der Klassen A und L, bei denen nur junge Pferde vorgestellt werden dürfen. Und der kleinste Reiternachwuchs geht am Sonntag, 11. Juni, um 14 Uhr bei einem Reiterwettbewerb an den Start. Die Ichenheimer Nachwuchsreiter präsentieren am Sonntagnachmittag als Schaueinlage eine Quadrille mit Steckenpferden, dem Hobby-Horsing, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Aus der Ortenau nehmen auch einige Dressurreiter teil, unter anderem Viktoria Ritter-Lueden aus Meißenheim, Marion Baumgartner aus Ichenheim und Malena Mild vom RC Altenheim. Insgesamt sind im Ortenauer Reiterring eher die Springreiter stark vertreten, sie werden erst eine Woche später an den Start gehen. Bei beiden „Classics“-Turnieren nicht nur Aktive aus Südbaden am Start, sondern auch aus anderen Regionen.

In den 80er-Jahren waren Stars beim Turnier am Start

Sie nehmen allerdings nicht an der Meisterschaftswertung teil. Beliebtheit genießt das Ichenheimer Turnier bei Top-Reitern aus ganz Deutschland: so war hier in den 1980er-Jahren mehrfach Alexandra Simons de Ridder aus Aachen am Start, die im Jahr 2000 im australischen Sydney Mannschaftsolympiasiegerin in der Dressur wurde. 1999 wurde sie zudem mit der Mannschaft Europameisterin.