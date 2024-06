1 Die Polizei sicherte umfangreiches Beweismaterial. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei hat 17 Wohnungen in Freiburg, Lörrach und weiteren Orten im Süden Badens durchsucht. Die Ermittler suchten nach Datenträgern mit Kinderpornografie.









Link kopiert



Wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie sind 17 Wohnungen in Südbaden durchsucht worden. Die Wohnungen befinden sich in Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Lörrach. Die verschiedenen Ermittlungsverfahren stehen nicht in einem direkten Zusammenhang zueinander, teilte das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mit. Die Razzia hatte bereits vergangenen Donnerstag (6. Juni) stattgefunden.