Südafrika: G20-Gipfel gestartet - Trumps Ukraine-Plan im Fokus

Es ist das wichtigste Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer - aber die mächtigsten Männer fehlen. Doch der US-Präsident und sein russischer Kollege sitzen eigentlich doch mit am Tisch.
Johannesburg - Vor dem Hintergrund der Diskussionen über den Ukraine-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump hat in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg der G20-Gipfel begonnen. Trump und dessen Regierung boykottieren das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer. Neben dem US-Präsidenten haben unter anderem auch die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping, ihre Teilnahme am ersten G20-Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent abgesagt.