Suchtprävention in Lörrach: Warum Vapes bei Jugendlichen oft unterschätzt werden

Die Villa Schöpflin legt ihren Jahresbericht 2025 vor. Das Präventionsangebot ist vielfältig – die Suchtgefahren auch. Neue Formate und Partner sollen mehr Jugendliche erreichen.
Tabak, Alkohol und Cannabis, aber auch sogenannte stoffungebundene Abhängigkeiten durch beispielsweise digitale Medien: Kinder wachsen heute mit mehr potenziellen Suchtgefahren auf als früher. Die Lörracher Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention, reagiert darauf mit einem breiten Präventionsangebot und hat nun ihren Jahresbericht 2025 bei einer Pressekonferenz vorgestellt.