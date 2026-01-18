Suchteams unterwegs: Toter nach Flugzeugabsturz in Indonesien gefunden

2 Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Anflugkurs abgewichen war. Foto: Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Flugzeug ist auf der indonesischen Insel Sulawesi abgestürzt. Regen, Nebel und steiles Gelände erschweren die Rettungsarbeiten. Was ist bekannt?







Makassar/Jakarta - Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indonesien haben Rettungskräfte eine Person tot geborgen. Die Leiche sei in der Nähe von Trümmerteilen der Maschine in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden, teilte der Leiter der Such- und Rettungsbehörde von Makassar, Muhammad Arif Anwar, mit.