Suchmaschinen-Auswertung Was macht den Schwarzwald so beliebt?

Auch auf Instagram erfreut sich die Schwarzwald-Region einer wachsenden Beliebtheit. So kann sie 2020 mit insgesamt 2,6 Millionen Beiträgen unter den Hashtags #schwarzwald und #blackforest den ersten Platz unter den beliebtesten deutschen Reisezielen belegen. Ein Zuwachs zum Vorjahreszeitraum von rund einer Millionen Beiträge. Doch auch in den Vorjahren 2019 und 2018 belegte der Schwarzwald laut Travelcircus-Statistik den ersten Platz unter den meistgeposteten Regionen.

Auch auf der Instagram-Seite des Schwarzwälder Boten finden sich täglich neue Schnappschüsse aus dem Schwarzwald und Umgebung.

Corona bietet Chancen und Probleme

"Natürlich bedeutet nicht jede Suchanfrage auch direkt eine Buchung", weiß Gilg von der Schwarzwald Touristik. "Aber sie geben uns in jedem Fall Aufschluss darüber, dass ein starkes Interesse am Schwarzwald besteht und welche Erwartungen potenzielle Gäste an die Region haben."

Auch wenn die Gästezahlen in den vergangenen zwölf Jahren stetig stiegen, seien in diesem Jahr wohl aufgrund von der Corona-Pandemie keine Rekord-Bilanzen zu erwarten. Dennoch stieg das Interesse im Netz aufgrund von Reisewarnungen ins Ausland an attraktiven Urlaubsregionen wie dem Schwarzwald an.

"Kuck-Kuck"-Kampagne soll auf Schwarzwald aufmerksam machen

Da viele Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe ihr Angebot während des Lockdowns reduzieren mussten und auch seit den Lockerungen nur mäßige Besserung erfahren, seien die gewohnten Umsätze bis zum Jahresende wohl nicht mehr aufzuholen, heißt es von Seiten der Schwarzwald Touristik. Dennoch sei eine Erholung unverkennbar und der Betrieb nehme vielerorts wieder Fahrt auf.