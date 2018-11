Suchen und Finden im Netz Online-Faking statt Online-Dating zum Weihnachtsfest

Eine "Suchanfrage" in Facebook lässt jedoch aufhören: "Suche Alibi Freundin für Weihnachten", steht auf "Spotted Horb und Gäu". Die Gesuchte soll zwischen 24 und 32 Jahre alt sein, an Heiligabend Zeit haben und bereit sein, die "Schwiegereltern" kennenzulernen. Außerdem sollte sie "gut lügen können" und sich "eine kreative, romantische Geschichte" über das Kennenlernen der gefakten Turteltäbuchen ausdenken. Weiter heißt es da: "Bezahlung erfolgt per Mama's köstlichem Weihnachtsessen und sicher auch Geschenken. Bei erfolgreicher Ausführung winkt Zweitbestellung für Silvester. Bewerbung und Details per PN."

Gesucht wird also eine Fake-Freundin. Ein Vorführ-Modell. Für die Gesellschaft lässt das nur einen Schluss zu: Wir haben bei den zwischenmenschlichen Beziehungen eine neue Ebene erreicht! Statt jemanden kennenzulernen heißt es jetzt: jemanden vorführen. Echte zwischenmenschliche Kontakte - sei es lediglich auf sexueller oder auch auf romantischer Ebene - sie gehören der Vergangenheit an.

Im Zeitalter von Instagram und Snapchat - also von virtueller Selbstdarstellung - geht es um das Bild, das man von sich präsentiert. Was ist da besser, als eine Freundin zu haben? Richtig: eine Freundin zu faken!