Suche nach vermisster Frau: Polizisten durchkämmen Wälder im Wittmannstal bei Bad Dürrheim

Mehrere Großeinsätze – doch das riesige Waldgebiet bei Bad Dürrheim lässt kaum Spuren zu. Die Polizei stößt bei der Suche nach einer 48-Jährigen an ihre Grenzen.
Zu Fuß, mithilfe der Spürnase von Hunden, aus der Luft und selbst zu Pferd: Die Polizei lässt nichts unversucht, um die 48-jährige Silke R. zu finden. Die Frau wird seit dem 21. Januar vermisst. Die Chancen, sie noch lebend zu finden, sind angesichts der Witterungsverhältnisse allerdings gering. Zu zwei großen Suchen kam die Polizei nun am Montag und Dienstag zusammen.