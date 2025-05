1 Bereits am Sonntagabend war der Heli in Dotternhausen zu sehen und zu hören. (Symbolfoto). Foto: dpa

Am Montagmorgen kreist ein Polizeihubschrauber über dem Plettenberg bei Dotternhausen. Die Polizei gibt auf Nachfrage an, dass eine vermisste Person gesucht wird. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Sprecher.









Bereits am Sonntagabend war der Hubschrauber zwischen 21.30 und 22.30 Uhr im Bereich des Steinbruchs im Einsatz. In der Nacht wurde die Suche unterbrochen und am frühen Montagmorgen fortgesetzt und dauert noch an.