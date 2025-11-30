Suche nach UN-Generalsekretär: Grossi will Vereinte Nationen wieder aktiver machen

Bislang ist der Argentinier Chef der UN-Atomenergiebehörde. Jetzt macht er deutlich, dass er ganz nach oben will. Und spart auch nicht mit Kritik am heutigen Zustand der Weltorganisation.
Rom - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, sieht für sich gute Chancen, neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen zu werden. "Ich will nicht sagen, dass ich die Wahl schon in der Tasche habe", sagte der Argentinier der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". "Aber ich glaube, dass ich eine von allen Seiten respektierte Persönlichkeit bin und echte Kontakte zu allen habe." Über den Top-Posten der Vereinten Nationen wird in den nächsten Monaten entschieden.