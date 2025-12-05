Suche nach Trauma-Ursache Gefühllose Fürsorge: „Meine Eltern haben mich als Kleinkind weggegeben“
Akiko Lachenmann 05.12.2025 - 06:00 Uhr
Christine Hölzinger begreift erst im Alter den Grund für ihre Panikattacken. Die Eltern gaben sie als Kind für ein halbes Jahr weg. Sie hat keine Erinnerung daran. Aber ihr Körper.
Die Panikattacke kommt scheinbar aus dem Nichts. Die Stuttgarter Stiftskirche ist rappelvoll. Auf dem Konzertprogramm steht das Weihnachtsoratorium von Bach, das Christine Hölzinger gewissenhaft geübt hat. Die Streicher setzen zu einer ihrer Lieblingsarien an, als das Herz der Geigerin auf einmal zu rasen beginnt. Sie steht auf und verlässt Hals über Kopf die Kirche. Da ist sie 27 Jahre alt.