1 Ein Unbekannter soll in der S-Bahn eine junge Frau sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: charnsitr - stock.adobe.com In der S 1 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nufringen ist eine junge Frau sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.







Eine Junge Frau ist in der S-Bahn in Richtung Nufringen sexuell belästigt worden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht daher Zeugen, die am Mittwoch, 25. Juni, gegen 15.15 Uhr diese Tat in der S 1 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nufringen beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter geben können.