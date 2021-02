Suche nach Mutanten in Schiltach Firma Vega testet alle Mitarbeiter auf Corona

Man habe darüber hinaus das Angebot des zuständigen Gesundheitsamts Rottweil angenommen, einen Schnelltest für alle anderen Beschäftigten im Unternehmen zu organisieren.

Die Kosten für die Tests trägt in diesem Fall Vega. "Ich rechne damit, das 98 Prozent der Belegschaft dieses Angebot wahrnehmen werden", erklärte Waltersbacher. Für diese Tests werde das im Bau befindliche provisorische Restaurant im Gebäude genutzt, wo es auch Umluftfilter gäbe. Drei Ärzte mit ihren Teams machten die Nasen- und Rachenabstriche".

Stand 14 Uhr am Montag habe sich noch kein weiterer positiver Test ergeben. Am Mittwoch will er über das Gesamtergebnis berichten. "Wir wollen einen Überblick, auch wenn das nur eine Momentaufnahme ist", erläuterte Waltersbacher. Dann werde man sehen, ob für die nächsten Wochen noch massivere Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind.

Präsenz heruntergefrahen

Jetzt schon sei die Präsenz auf das absolute Minimum beschränkt und Wechselschicht eingeführt worden, außerdem sollen die Mitarbeiter vorläufig nur noch FFP2-Masken tragen.

Von März 2020 bis Januar 2021 habe es immer wieder vereinzelte Fälle positiv getesteter Beschäftigten gegeben, insgesamt 20. " Bis dahin alles Mitarbeiter, die sich außerhalb infiziert hatten, keiner im Unternehmen", berichtete Waltersbacher. Bis dann zum 19. und 20. Januar, als zunächst einer, dann ein weiterer Kollege aus einer Abteilung sich meldeten, ohne aber nachvollziehen zu können, wo sie sich angesteckt hatten.

Weil diese aus dem Ortenaukreis stammten, seien sie zunächst vom Gesundheitsamt in Offenburg betreut worden, das auch weitere Tests im Arbeitsumfeld vorschlug. Als sich daraus einige weitere Fälle ergaben und ein eventuell größeres Infektionsgeschehen vermutet werden konnte, habe das Offenburger Gesundheitsamt den Fall an das für Schiltach zuständige Gesundheitsamt Rottweil weitergeben. Abgestimmt mit Vega startete also der "Massentest" aller Mitarbeiter. "Seit diesem Wochenende wird jeder positive Fall sequentiert und auf Mutanten untersucht", berichtete Stein über eine neu erlassene Verordnung von Sozialminister Manfred Lucha.

"Wir sind froh, dass die Mitarbeiter bei Corona-Verdacht auf uns zu kommen und wir in beide Richtung offen kommunizieren", erklärte Geschäftsführer Waltersbacher: "Sobald wir einen Überblick haben, können wir am Mittwoch überlegen, was weiter zu tun ist".