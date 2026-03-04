Suche nach Fördergeldern: Warum eine Trockenmauer in Herten einzustürzen droht

Die jahrzehntealten Trockenmauern unterhalb der Weinreben an der Rührbergstraße in Herten drohen in weiten Teilen abzubrechen. Eine Sanierung käme wohl nicht billig.
In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats äußerte sich der Vorsitzende der IG Weinbau Herten, Jürgen Reiske, am Montag zu der Problematik. Gleichzeitig bat er den in der Sitzung anwesenden Leiter der Abteilung Stadtgrün und Umwelt, Patrick Pauli, um Rat, wie eine Sanierung der Trockenmauern gegebenenfalls über Fördermittel finanziert werden könne.