Suche nach Atommüll-Endlager: Bad Herrenalb und Dobel können aufatmen

1 Jetzt kommen noch 44 Prozent der Landesfläche in Deutschland infrage. 2020 waren es noch 54 Prozent. Foto: © M. Schuppich - stock.adobe.com

Bei der Suche nach nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll werden in den kommenden Monaten und Jahren die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt. Erste Regionen wurden aussortiert. Das sorgt für Erleichterung in Dobel und Bad Herrenalb.









Mehr als vier Jahre sind seit dem ersten Zwischenbericht vergangen – jetzt hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) die potenziell geeigneten Flächen in Deutschland weiter eingegrenzt. So wurden im Südwesten mehrere Regionen ausgeschlossen oder als wenig geeignet bewertet. Laut BGE-Sprecherin Dagmar Dehmer kommen nun noch 44 Prozent der Landesfläche in Deutschland infrage.