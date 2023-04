Großeinsatz am Donnerstag in Lahr: Ein Junge wurde vermisst. Stundenlang kreiste ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet – erfolglos.

Mit starken Kräften war die Polizei am Donnerstagnachmittag und -abend im Lahrer Stadtgebiet unterwegs. Der Grund: Ein Zehnjähriger war am Mittag nicht aus dem Unterricht an der Schutterlindenbergschule nach Hause zurückgekehrt.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, hatte die Mutter das Kind gegen 17 Uhr als vermisst gemeldet, es hätte um 12.30 Uhr heimkommen sollen. Nachdem man alle bekannten Hinwendungsorte erfolglos überprüft gehabt habe, sei gegen 18.30 Uhr ein Hubschrauber gestartet, hieß es aus dem Lahrer Revier.

Der Heli kreiste für etwa anderthalb Stunden über dem Stadtgebiet – gegen 20 Uhr landete er wieder, nach ersten Erkenntnissen erfolglos.

Der Junge hat schulterlanges braunes Haar und soll von der Mütze über die Jacke und Hose bis zu den Schuhen am Donnerstag nahezu komplett in Blau gekleidet gewesen sein.

Hinweise zu dem vermissten Kind nehmen die Lahrer Polizeibeamten unter Telefon 07821/27 70 entgegen.