Suche in Kusterdingen: 70-Jährige vermisst – Polizei sucht mit Foto

Eine 70 Jahre alte Frau aus Kusterdingen (Kreis Tübingen) wird seit Sonntag vermisst. Die Suche der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Nun fahnden die Beamten mit einem Foto der Frau.
Die Kriminalpolizei Tübingen fahndet aktuell nach der 70 Jahre alten Angelika Luise Kemmler aus Kusterdingen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Sonntag, 24. August gegen 9.30 Uhr von ihrem Haus aus mit dem Wagen in den nahegelegen Wald gefahren, um dort spazieren zu gehen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, machten sich Angehörige laut Angaben der Polizei auf die Suche und entdeckten das Auto der 70-Jährigen auf dem Wanderparkplatz am Reutlinger Weg, wo sie sich den Angaben der Angehörigen zufolge gerne aufhält. Der Wagen war dort geparkt.