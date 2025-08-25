Suche in Kusterdingen: 70-Jährige vermisst – Polizei sucht mit Foto

Eine 70 Jahre alte Frau aus Kusterdingen (Kreis Tübingen) wird seit Sonntag vermisst. Die Suche der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Nun fahnden die Beamten mit einem Foto der Frau.

Die Kriminalpolizei Tübingen fahndet aktuell nach der 70 Jahre alten Angelika Luise Kemmler aus Kusterdingen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Sonntag, 24. August gegen 9.30 Uhr von ihrem Haus aus mit dem Wagen in den nahegelegen Wald gefahren, um dort spazieren zu gehen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, machten sich Angehörige laut Angaben der Polizei auf die Suche und entdeckten das Auto der 70-Jährigen auf dem Wanderparkplatz am Reutlinger Weg, wo sie sich den Angaben der Angehörigen zufolge gerne aufhält. Der Wagen war dort geparkt.

Die Angehörigen erstatteten gegen 22.50 Uhr Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht auf Montag eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu der neben zahlreichen Streifenwagen, Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bis zum Montagmorgen ergebnislos. Auch weitere Überprüfungen verliefen laut Angaben der Polizei ohne Erfolg. Bislang fehlt von der Vermissten jede Spur.

Seniorin möglicherweise in hilfloser Lage

Wie die Polizei mitteilt, ist die Vermisste auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Die 70-Jährige könnte sich laut Angaben der Polizei entsprechend in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei fahndet nun mit einem Foto sowie einer Personenbeschreibung nach der 70 Jahre alten Vermissten. Die Gesuchte ist demnach etwa 1,60 Meter groß und von normaler Figur. Sie hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war sie mit einer Jeanshose und einer hellen Bluse bekleidet. Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.