Suche in Horb Hündin Fiona gerät schnell in Panik

In Rexingen hatte sich Fiona losgerissen, nachdem sie einen Schreck bekommen hatte. Die Hündin stammt eigentlich aus Stuttgart und war nur zu Besuch im Horber Teilort. Erst befand sie sich im Dießener Tal, dann wurde sie unter anderem in Fischingen, Wiesenstetten und Haigerloch-Gruol gesehen. Die Horber Tierschützerin Jaqueline Dießner, die zum Such-Team gehört, berichtet: "Zuletzt war sie in Geislingen bei Balingen. Nun wurde sie zunächst im Umfeld Rosenfeld und dann in Vöhringen gesehen. Dort haben wir wieder die Falle scharf gestellt."