Tragödie in Australien: Vermisstes Kind nach Krokodilangriff tot geborgen

Tragödie in Australien

2 Salzwasserkrokodile gelten als extrem aggressiv. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa

Seit Tagen wurde im Norden Australiens ein Kind vermisst. Jetzt haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Das Mädchen wurde Opfer eines Krokodils.









Darwin - Ein seit Tagen im abgelegenen Norden Australiens vermisstes Kind ist tot. Polizeiangaben zufolge wurde die Zwölfjährige wie befürchtet Opfer eines Krokodilangriffs. Einsatzkräfte entdeckten in dem Gewässer, in dem das Mädchen am Dienstag zuletzt gesehen wurde, seine menschlichen Überreste, wie Polizeisprecherin Erica Gibson bestätigte. "Die Bergung ist erfolgt", sagte sie dem australischen Sender ABC. Der Fund sei "extrem grausam, traurig und niederschmetternd" gewesen.