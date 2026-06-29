Suche endet tragisch: Mann nach Badeunfall in Kehler See tot geborgen

Seit Sonntag suchten die Rettungskräfte nach einem 28-Jährigen in einem Kehler See. Am Montag wurde er leblos gefunden.

Ein Großeinsatz stand am Sonntagabend am Baggersee in Kehl-Kork an. Dort wurde nach einem jungen Mann gesucht, der im See untergegangen war.

Durch den Einsatz eines Sonargerätes der französischen Gendarmerie wurde am Montag gegen 15 Uhr der leblose Mann im Korker See in etwa 20 Meter Tiefe entdeckt. Taucher der Feuerwehr Kehl konnten den Leichnam gegen 16.30 Uhr bergen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Badeunfall ohne Fremdverschulden aus.

Im Laufe des Sonntags war der junge Schwimmer mehrmals auf dem dortigen Schwimmbagger und im Wasser gesehen worden. Als er gegen 16.30 Uhr erneut ins Wasser sprang, war er nach Angaben eines Begleiters kurz aufgetaucht, hat um Hilfe gerufen und ist dann untergegangen. Der Begleiter hat versucht, seinen Freund herauszuziehen, was ihm allerdings nicht gelang, so die Polizei in der Mitteilung weiter.

See ist an der Stelle mehr als 40 Meter tief

Mehrere Badegäste versuchten noch, dem Ersthelfer bei seinem Rettungsversuch zu Hilfe zu kommen. Parallel wurden Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, dem DLRG und DRK sowie in Nachgang das Kriseninterventionsteam alarmiert. Mehrere Taucher der Kehler Feuerwehr und des DLRG versuchten den 28-Jährigen zu finden – was am Sonntagabend nicht gelang.

Die Wassertiefe im dortigen Bereich des Korker Sees soll an manchen Stellen mehr als 40 Meter betragen, so die Polizei.