1 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag suchten die Polizei, die Feuerwehr Burladingen, das DRK und die Bergwacht nach einer vermissten Person aus Burladingen. Foto: Strauch

Burladingen/Gammertingen - Das Polizeipräsidium in Reutlingen bestätigt, dass die vermisste Person aus Burladingen, nach der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesucht wurde, noch im Morgengrauen bei der Burgruine Baldenstein in Gammertingen angetroffen wurde. Michael Schaal, Pressesprecher im Polizeipräsidium, sagte zudem, dass die Person nach Auffinden in ein Krankenhaus gebracht wurde. Mehr wollte Schaal nicht sagen.

Bei eisigen Temperaturen waren zeitweise bis zu 250 Mann – zusammengesetzt aus Kameraden der Feuerwehr Burladingen, DRK, Bergwacht und Polizei – unterwegs. Hundeführer waren ebenfalls im Einsatz. Wie sich bald herausstellte, galt die Suche derselben Person, die schon am 31. Dezember vermisst und damals sogar mit Hubschraubern gesucht worden war.