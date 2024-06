1 Die Polizei schickte bei der Suche nach dem 88-Jährigen auch zwei Mal einen Heli nach Brigachtal und Aasen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

Groß war die Sorge um einen 88-Jährigen, der am Mittwochnachmittag zwischen Aasen und Brigachtal plötzlich mit seinem Auto verschwand. Am Donnerstagmorgen fand man den Vermissten lebend – nun liegen Details vor.









Ein Senior setzt sich nachmittags in Brigachtal-Kirchdorf in seinen älteren Mercedes, fährt nach Aasen – kommt dann aber nicht wie versprochen wieder an seinem Wohnort an: Diese Situation sorgte am Mittwoch sowie Donnerstag für eine Suchaktion, die glimpflich ausging.