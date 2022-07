1 Vom Sportplatz in Pfaffenweiler aus startete die Suche nach dem 17-Jährigen. Foto: Eich

Im Raum Villingen-Schwenningen läuft derzeit eine Suchaktion nach einem 17-Jährigen aus Pfaffenweiler. Zwar konnte zwischenzeitlich Kontakt zu ihm aufgenommen werden, die Sorge ist dennoch groß.















Villingen-Schwenningen - Am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr hatten die Eltern des 17-Jährigen Alarm geschlagen. Der junge Mann war von Zuhause verschwunden, wobei eine Eigengefährdung nicht auszuschließen ist.

Der Vermisste ist klein und schmächtig, trägt ein schwarzes T-Shirt mit „Champion“-Aufschrift und eine rote Badehose. Er soll mit einem Fahrrad unterwegs sein. Aus diesem Grund fahndete die Polizei zunächst insbesondere auf den Radstrecken in der Umgebung, auch in Richtung Tannheim sowie Pfaffenweiler, wie Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Dabei war auch Hinweisen nachgegangen, wonach verschiedene Passanten den 17-Jährigen gesehen hatten.

Rettungshundestaffel alarmiert

Da die Suche erfolglos verlief, wurde zusätzlich die Rettungshundestaffel mit Mantrailern und Flächensuchhunden alarmiert. Vom Sportplatz in Pfaffenweiler aus versuchte man eine Spur aufzunehmen. Doch es kam zunächst anders: Gegen 11.30 Uhr hatte sich der junge Mann laut des Polizeisprechers bei den Eltern gemeldet. Man solle sich keine Sorgen machen. Dennoch kann bislang nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 17-Jährige in Gefahr begibt.

„Es ist nicht auszuschließen, dass er von einem Zug aus telefoniert hat“, so Popp. Die Polizei überprüfte in diesem Zusammenhang auch den Bahnhof in Donaueschingen, jedoch ohne Erfolg. Da jedoch nicht mehr davon auszugehen ist, dass sich der 17-Jährige in der Gegend rund um Pfaffenweiler befindet, wurde der Einsatz für die Rettungshundestaffel und den DRK-Ortsverein Villingen, der zwischenzeitlich ebenfalls alarmiert war, abgebrochen.

Hinweise an Polizeirevier Villingen

„Wir fahnden aber weiter nach dem Vermissten“, erklärt der Polizeisprecher. Ein Hubschrauber kam bislang nicht zum Einsatz. Hinweise zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen nimmt das Polizeirevier in Villingen unter 07721/6010 entgegen.