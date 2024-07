1 Das entlaufene Kalb versteckt sich im Feld. Foto: Mathias Pechmann

Mähsaison heißt Kitzrettungssaison. Doch was wenn plötzlich ein ganz anderes Tier gefunden wird?









Wenn die Mähsaison beginnt, rufen Landwirte in den frühen Morgenstunden häufig das Kitzrettungsteam zur Hilfe. Das hat einen wichtigen Grund: Rehkitze, die in den hohen Wiesen versteckt sind, bewegen sich, wenn sie jung sind, kaum und sind so in großer Gefahr, von Mähmaschinen erfasst zu werden.