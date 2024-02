Aktuell läuft eine große Suchaktion in Herrenzimmern. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz.

Ein Polizeihubschrauber kreist am Donnerstagnachmittag über Herrenzimmern, Einsatzkräfte sind unterwegs: Ein vermisster Mann wird gesucht.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die Polizeipressestelle in Konstanz, dass ein 78-jähriger Mann von Angehörigen gegen 14.30 Uhr als vermisst gemeldet wurde. Er hatte am Vormittag das Haus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da er schlecht zu Fuß und gesundheitlich angeschlagen sei, sei es möglich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchaktion läuft im Bereich der Talstraße und Umgebung.

Polizei dankbar für Hinweise

Der Senior trägt laut Polizeiangaben eine blaue Jeans und ein schwarz/braun/grünes Hemd. Er hat eigentlich er Hörgerät, das er aber nicht trägt. Es seien nun zusätzlich Spürhunde angefordert worden, um den Mann möglichst schnell zu finden.Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Rottweil unter Telefon 0741/4770 zu melden.