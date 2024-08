1 Mit einem Wassersuchhund an Bord ist die DLRG am Sonntag auf dem Riedsee im Einsatz. Foto: Roland Sigwart Photographie

Die Suche nach einem 52-Jährigen bleibt zwei Tage lang ergebnislos, auch Taucher müssen am Sonntagabend abbrechen.









Link kopiert



Eine große Suchaktion fand am Samstagnacht und am Sonntag an den Riedseen statt. Polizei und Rettungsdienst sind seit Samstagabend, 3. August, auf der Suche nach einem 52-Jährigen.