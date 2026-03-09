Suchaktion bleibt in Erinnerung: So lief das Jahr für die Feuerwehr Hornberg

Bei der Hauptversammlung standen Einsätze, Kameradschaft und Nachwuchsarbeit im Mittelpunkt. Besonders in Erinnerung blieb die Suchaktion nach einem Kleinkind.
Bei der Hauptversammlung der Hornberger Feuerwehr am Freitagabend im Feuerwehrhaus würdigte Bürgermeister Marc Winzer die Arbeit der beiden Wehren sowie der Betriebsfeuerwehr der Firma Duravit. Alle drei zusammen bildeten eine schlagkräftige Truppe, auf deren professionelles Wirken sich die Hornberger Bürgerinnen und Bürger Tag und Nacht verlassen könnten, sagte er.