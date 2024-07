Subiaco Open-Air-Kino in Alpirsbach: Von „Barbie“ bis zu „Manta, Manta“

Im August verwandelt sich der Kreuzgarten des Klosters Alpirsbach in den Abendstunden in einen Kinosaal: Beim Subiaco Open-Air-Kino erwartet die Besucher von Donnerstag, 1. August, bis Mittwoch, 14. August, jeweils ab 21 Uhr ein abwechslungsreiches Kinoprogramm aus modernen Blockbustern und Klassikern der Filmgeschichte. Ein wechselndes musikalisches Vorprogramm ab 19 Uhr rundet das Open-Air-Kinoevent ab.

Außerdem hält das Programm an einigen Abenden besondere Höhepunkte bereit, heißt es in einer Ankündigung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. So können die Besucher am Samstag, 3. August, an einem afrikanischen Tanzworkshop teilnehmen oder am Donnerstag, 8. August, einen Stummfilm mit Livemusik genießen. Am Sonntag, 11. August, macht zudem der Opel-Club „Knocking on Heaven’s Door” Station am Kloster. Für die kleinen Gäste gibt es am selben Sonntag die Kindertheatervorstellung „Der Froschkönig“ zu sehen.

Auf dem Klosterplatz können die Gäste neben verschiedenen Getränken auch hausgemachten Flammkuchen genießen. Während des Kino- und Musikevents ist das Kloster Alpirsbach regulär geöffnet.

Das Programm

Am Donnerstag, 1. August, gibt es Musik von „Jammy“ zu hören, anschließend läuft „Der Name der Rose“. Einen Tag später, am Freitag, 2. August, treten „Udo G. and Wild Country“ auf. Ein afrikanischer Tanzworkshop wird am Sonntag, 4. August, um 16.30 Uhr angeboten. Das musikalische Vorprogramm gestaltet „Pamuzinda“. Gezeigt wird der Film „Bob Marley: One Love“.

„Egerländer Blasmusik“ gibt es am Montag, 5. August, zu hören. Anschließend flimmert „Ein ganzes Leben“ über die Leinwand. Im musikalischen Vorprogramm am französischen Abend, Dienstag, 6. August, sind „Simon Quinn & Band“ zu hören. Um 21 Uhr startet „Das Nonnenrennen“. Zu Beginn am Mittwoch, 7. August, spielt die Band „Country Swing Five“, danach geht es mit dem Film „Maria Montessori“ weiter. „Blind Date“ gestalten am Donnerstag, 8. August, das musikalische Vorprogramm. Um 21 Uhr läuft der Stummfilm „Bergfilm!“ mit Livemusik.

Zwei Filme, ein Abend

Zum Start ins Wochenende spielt „Acoustic Breeze“ am Freitag, 9. August. An diesem Abend werden zwei Filme gezeigt: „Eine Million Minuten“ um 21 Uhr und „Stop Making Sense“ um 23.30 Uhr. „HP’s Hauskapelle“ tritt am Samstag, 10. August, auf. Gezeigt wird der Film „Wochenendrebellen“.

Opel-Club zu Besuch

Am Sonntag, 11. August, führt das Kindertheater um 15 Uhr „Der Froschkönig“ auf. Ab 19 Uhr spielt „Stephen Dodds“. Der Opel-Club Kraichtal ist mit Mantas zu Besuch, da um 21 Uhr der Film „Manta, Manta“ läuft. Das musikalische Vorprogramm am Montag, 12. August, gestaltet „VOC HOG Acoustic Hits“, danach läuft „Back to Black“. Die Alpirsbacher Musikanten treten am Dienstag, 13. August, auf, bevor „Zwei zu eins“ gezeigt wird. Am letzten Tag, Mittwoch, 14. August, geben „K.I.S. Keep it Simple“ alles. Mit dem Film „Barbie“ endet das Open-Air-Kino.

Die Kinovorstellungen kosten je neun Euro. Für das Kindertheater und den Stummfilm gelten andere Preise. Weitere Infos und ausführliche Filmbeschreibungen gibt es unter www.subiaco.de oder beim „Kino im Kloster“ unter Telefon 07444/912 63.

Reservierung unter Telefon 07444/916741, per E-Mail an kino@subiaco.de oder über die Homepage www.subiaco.de.