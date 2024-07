Subiaco-Open-Air in Dornstetten: Der Marktplatz wird wieder zum Freiluft-Kino

1 Der historische Marktplatz in Dornstetten wird am Freitag und Samstag zum Freiluft-Kinosaal. Foto: Tourist-Information/Fischer

Das Subiaco-Open-Air-Kino macht am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, Station in Dornstetten. Gezeigt werden das Drama „Die Herrlichkeit des Lebens“ und die Tragikomödie „Wochenendrebellen“.









Der historische Marktplatz in Dornstetten verwandelt sich an zwei Abenden in ein Freiluft-Kino. Nicht nur die beiden Filme, sondern auch die Kulisse der Altstadt bescheren am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, beim Subiaco-Open-Air-Kino zwei besondere Abende, verspricht die Tourist-Info Dornstetten. Jeweils ab 19 Uhr öffnet sich der Kinosaal unter freiem Himmel, um 21.30 Uhr heißt es dann „Film ab!“.