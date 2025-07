Alpirsbacher bei Filmfestival in Cannes Subiaco-Team stürzt sich in Trubel der Filmbranche

Beim 77. Internationalen Filmfestival im französischen Cannes trafen Mitglieder des Subiaco-Teams sogar auf einen Weltstar. Doch das ist nicht der Hauptgrund für ihre Reise an die Côte d’Azur. Das Team sichtet beim Festival neue Filme, bevor diese in den Kinos in Alpirsbach, Freudenstadt und Schramberg laufen.