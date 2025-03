Miteinander singen mit dem Fokus auf Liedern, in denen es sich um das Thema Frau/en dreht – darum geht es am Weltfrauentag, Samstag, 9. März, um 18 Uhr im Subiaco Kino Schramberg.

Und weil das Leben und der Gesang ohne Mann zu eintönig sind, soll die Kinoluft im „Subiaco“ in Schramberg von Sängerinnen und Sängern zum Schwingen gebracht werden.

Die deutschsprachigen Lieder werden auf der Gitarre von Reinhard Günter begleitet, Gitarrenlehrer und Bandmitglied von „Querbeet“ aus Tennenbronn.

Um 19.30 ist der Filmstart des humorvollen und tiefgründigen Films „Toni und Helene“.

Helene ist mehr als 80 Jahre alt, ihre goldene Zeit als Schauspielerin liegt längst hinter ihr. Unheilbar krank, fristet sie ihr Dasein in einem Seniorenheim. Also beschließt sie, den Schlussstrich zu ziehen. Passieren soll das in einer sogenannten Sterbeklinik in der Schweiz. In der resoluten, lebenslustigen Toni findet sie eine unerwartete Verbündete.