Auch wenn der Barbie-Film jüngst zahlreiche Besucher in die Kinosäle lockte, so ist die Branche doch stark gebeutelt. Die Beliebtheit von Streamingdiensten, die Corona-Pandemie, die Hollywood-Streiks: All das hat Spuren hinterlassen. Benedikt Petschl, Vorsitzender der Subiaco-Kinos schätzt die Situation ein.