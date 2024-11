Bildband als Hommage an die Kinos auf dem Land

Subiaco in Alpirsbach

1 Das Subiaco-Kino in Alpirsbach ist Teil der Fotodokumentation Cinema Provinziale von Fotografin Katrin Schneider. Foto: Katrin Schneider

In einem Bildband über Lichtspieltheater auf dem Land ist auch das Subiaco-Kino vertreten. Für das „Cinema Provinziale“ ist die Autorin Katrin Schneider quer durch die Bundesrepublik gereist.









Link kopiert



Dutzende Kinos porträtiert Katrin Schneider in dem aufwendig gestalteten, eben erschienenen Bildband. Gewichtig ist er in jeder Hinsicht, und die mehr als 300 ebenso kunstvollen wie farbenprächtigen Fotos lassen den Betrachter teilhaben an einem ungewöhnlichen Reiseabenteuer durch die Provinz.