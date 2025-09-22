Stuttgarterin Julia Moskins Wie viel verdient eine Intensivpflegerin im Krankenhaus?
Daniel Gräfe 22.09.2025 - 06:01 Uhr
Fast 20.000 Menschen sind in den Stuttgarter Krankenhäusern beschäftigt, Intensivpflegerin Julia Moskins ist eine davon. Wie ist ihr Arbeitsalltag – und wie hoch das Gehalt?
Eine Oma kann ein Leben prägen: Als Julia Moskins geliebte Großmutter mit einer Blutvergiftung auf einer Intensivstation lag, war Moskins 15 Jahre alt. „Ich fühlte mich traurig und ohnmächtig, weil ich helfen wollte, es aber nicht konnte. Das war der Punkt, an dem ich mich entschied, die Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen.“