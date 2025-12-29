Stuttgarter Wilhelma: Putziger Nachwuchs bei den Zwergseidenäffchen

Winzig, quirlig und kaum größer als ein Daumen: In Stuttgart sorgt ein Zwergseidenäffchen-Baby für Trubel – und die ganze Familie hilft beim Großziehen.
Im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart gibt es Nachwuchs bei den Zwergseidenäffchen. Das Jungtier, dessen Geschlecht noch unbekannt ist, kam laut einer Mitteilung der Wilhelma am 11. Dezember zur Welt. Zuständig fürs Tragen sind Vater und größere Geschwister. Zum Säugen wird es zur Mutter gebracht. Die Familie in der Stuttgarter Wilhelma hat nun 13 Mitglieder.