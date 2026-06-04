Stuttgarter Unternehmen: So reagiert die Porsche SE auf den Abstieg aus dem Dax

Die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE steigt aus dem Dax ab, der Baukonzern Hochtief geht hoch. Was bedeutet das für die Stuttgarter?
Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE sieht im nahenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex Dax in den Mittelwerteindex MDax primär ein technisch getriebenes Ereignis. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Stuttgart auf Anfrage am Donnerstag mit. „Die Zugehörigkeit zu einem Index verändert nicht die fundamentale Stärke eines Unternehmens und hat keine Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie oder Finanzkraft“, ergänzte der Sprecher. Die Porsche SE bleibe demnach eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mit langfristigem Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial.