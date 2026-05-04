Stuttgarter Technologiekonzern: Keine Jubiläumsleistung mehr – Bosch-Chef begründet die Entscheidung

Stefan Hartung spricht über die seit diesem Jahr gestrichene Jubiläumsleistung bei Bosch in Deutschland – und zeigt auf, was die ebenso einschneidende Alternative dazu gewesen wäre.
Bosch-Chef Stefan Hartung hat sich zur im Vorjahr aufgekündigten Jubiläumsleistung beim Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungskonzern geäußert – und die Entscheidung begründet. Das Thema sei „herzzerreißend schwierig“, sagte Hartung bei der Diskussion „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung und „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten.