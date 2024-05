Gründer sammeln 500 000 Euro in 20 Tagen ein

1 Zu viert haben sie 2022 gegründet: Nils Bachmann, Sophia Scherer, Henning Tschunt und Lisa Scherer (v.li.). Foto: Proservation

Die Stuttgarter Gründer des Start-ups Proservation konnten durch Crowdinvesting innerhalb von kurzer Zeit viel Geld einsammeln. Wie hat das funktioniert?









Link kopiert



Beim Verpackungspreis 2022 wurden die Gründer des Stuttgarter Start-ups Proservation ausgezeichnet in der Kategorie „Neues Material“. Die Alternative zu Styropor aus Getreidespelzen und organischen Bindemitteln hatte die Jury überzeugt. Doch obwohl sie ihr Verpackungsmaterial namens Recou an immer mehr Kunden verkaufen, sind sie noch „extern finanziert“, sagt Nils Bachmann, der in dem Start-up unter anderem für Finanzen zuständig ist.