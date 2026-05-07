Der Rückgang der Verkaufszahlen wirkt sich auch für die Beschäftigten in der Produktion aus. Porsche kürzt an mehreren Tagen im Mai die Fertigung im Stammwerk Zuffenhausen.

Die schwache wirtschaftliche Lage führt beim Stuttgarter Autohersteller Porsche zu mehreren Teilschließungen am Standort Zuffenhausen. An diesem Freitag (8. Mai), am 22. Mai sowie in der Woche nach Pfingsten sollen Teile der Produktion ruhen. „Wir bestätigen die Schließtage in einzelnen Gewerken der Produktion in Zuffenhausen“, erklärte ein Unternehmenssprecher zu entsprechenden Informationen unserer Zeitung.

Der neue Porsche-Chef Michael Leiters will das Unternehmen neu ausrichten. Foto: Marijan Murat/dpa „Wir richten unsere Fertigung nach der Auftragslage aus, dadurch kommt es naturgemäß zu Schwankungen“, heißt es weiter. Darüber hinaus seien Schließtage notwendig, um in der Produktion erforderliche Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen vorzunehmen.

Seit dem Rekordjahr 2023 sinken die Absatzzahlen des Unternehmens deutlich. Im vergangenen Jahr gingen sie gegenüber 2023 um 12,7 Prozent zurück und lagen damit auch leicht unter dem Niveau des letzten Vor-Corona-Jahres 2019. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sank der Absatz erneut um 15 Prozent.

Schwacher Taycan, Rekord für 911

Vor allem der in Zuffenhausen gebaute Elektro-Sportwagen Porsche Taycan verkauft sich nach starkem Start seit Längerem schwach. Gründe sind die allgemeine Nachfrageschwäche im E-Auto-Markt sowie der harte Wettbewerb in China. Der Porsche 911 dagegen erreichte im vergangenen Jahr als Verbrenner und T-Hybrid eine neue Bestmarke. Das reichte jedoch nicht aus, um den Rückgang insgesamt auszugleichen.

Der neue Porsche-Chef Michael Leiters, der Anfang des Jahres Oliver Blume ablöste, will Porsche stärker auf Effizienz ausrichten. Dazu gehört auch, die Personalstärke in administrativen Bereichen an ein sinkendes Geschäftsvolumen anzupassen.