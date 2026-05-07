Der Rückgang der Verkaufszahlen wirkt sich auch für die Beschäftigten in der Produktion aus. Porsche kürzt an mehreren Tagen im Mai die Fertigung im Stammwerk Zuffenhausen.
Die schwache wirtschaftliche Lage führt beim Stuttgarter Autohersteller Porsche zu mehreren Teilschließungen am Standort Zuffenhausen. An diesem Freitag (8. Mai), am 22. Mai sowie in der Woche nach Pfingsten sollen Teile der Produktion ruhen. „Wir bestätigen die Schließtage in einzelnen Gewerken der Produktion in Zuffenhausen“, erklärte ein Unternehmenssprecher zu entsprechenden Informationen unserer Zeitung.