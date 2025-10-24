Stuttgarter Sportwagenhersteller: Porsche schreibt im dritten Quartal tiefrote Zahlen

Hohe Einmalkosten für die Korrektur der Modellpolitik reißen große Löcher in die Porsche-Bilanz. Der Gewinn im bisherigen Geschäftsjahr schrumpft auf 40 Millionen Euro.
Der strategische Kurswechsel verhagelt Porsche das laufende Geschäftsjahr. Weil der Stuttgarter Sportwagen- und SUV-Hersteller zusätzliche Milliarden Euro in neue Modelle mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb investiert, rutscht das Unternehmen im dritten Quartal weit in die roten Zahlen. Unterm Strich steht in den Monaten Juli, August und September ein operativer Verlust von mehr als 900 Millionen Euro.