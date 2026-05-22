Der Wegfall der Erfolgsbeteiligung bei Porsche hat für manche Beschäftigte überraschende Folgen: Sie verlieren den Steuervorteil ihres Jobrads. Das kostet Hunderte Euro.

Ein Teil der Porsche-Mitarbeiter muss wegen der ausgefallenen Erfolgsbeteiligung des Unternehmens unerwartet hohe Steuer- und Abgabenlasten tragen. Betroffen sind Beschäftigte, die über den Arbeitgeber beim Freiburger Leasinganbieter Jobrad ein Fahrrad geleast haben und die Raten über eine besondere Form der Entgeltumwandlung finanzieren.

Porsche bietet – wie viele andere Arbeitgeber – seinen Beschäftigten freiwillig die Möglichkeit, über einen externen Anbieter ein Fahrrad zu leasen und dabei von beträchtlichen Steuervorteilen zu profitieren. Die Beschäftigten können das Fahrrad über den Arbeitgeber leasen; dieser greift zur Begleichung der Raten auf Bestandteile des unversteuerten Bruttogehalts zu und überweist die fälligen Beträge an den Leasinggeber – im Fall von Porsche an die Firma Jobrad.

In Freiburg sitzt die Firma Jobrad, die für viele Unternehmen das Fahrradleasing anbietet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Durch diese sogenannte Entgeltumwandlung zahlen Beschäftigte auf den Betrag keine Steuern. Sie sind auch von Sozialabgaben befreit, sofern das Gehalt unter den jeweiligen Bemessungsgrenzen liegt. Auch der Arbeitgeber spart in diesem Fall seinen Anteil an den Sozialabgaben.

Leasingraten sind oft vierstellig

Bei einem E-Bike im Wert von 6000 Euro fallen jährliche Leasingraten in einer Größenordnung von rund 1500 Euro an. Durch die steuerlichen Vorteile der Entgeltumwandlung lassen sich dabei, abhängig von den persönlichen Verhältnissen, mehrere Hundert Euro sparen.

Porsche bietet verschiedene Optionen

Porsche bietet den Beschäftigten im Rahmen dieser Gesetze die Möglichkeit, entweder die jährliche Gewinnbeteiligung, die bei Porsche „Sonderzahlung“ heißt, den betrieblichen Anteil des Weihnachtsgelds oder eine Kombination aus beidem für die Entgeltumwandlung zu nutzen. Für welche Option sich die Beschäftigten entscheiden, war bisher für den Steuervorteil völlig unbedeutend.

In diesem Jahr aber macht die auf den ersten Blick nebensächliche Wahlmöglichkeit zwischen Weihnachtsgeld-Anteil und Sonderzahlung einen entscheidenden Unterschied. Wer die Leasingraten über die jährliche Sonderzahlung finanzieren wollte, verliert nun den steuerlichen Vorteil.

Streichung der Porsche-Sonderzahlung kam überraschend

Denn anders als der betriebliche Anteil des Weihnachtsgelds fällt die Sonderzahlung für das vergangene Jahr aus. Da es diese Zahlung seit 1997 durchgehend gab, hatten viele Beschäftigte nicht im Entferntesten mit einem solchen Szenario gerechnet.

Durch die Streichung der Sonderzahlung für 2025 fehlt im April-Gehalt dieses Jahres nun der Gehaltsbestandteil, der ursprünglich für die Entgeltumwandlung vorgesehen war. Die Leasingkosten bleiben jedoch fällig, schließlich hat Jobrad seine Leistung ja erbracht.

Weil Porsche die Raten über das Jahr verteilt bereits an den Anbieter überwiesen hatte, müssen die betroffenen Beschäftigten die angesammelten Beträge an ihren Arbeitgeber zahlen – allerdings aus ihrem laufenden Nettogehalt und damit aus Einkommen, von dem bereits Steuern und Sozialabgaben abgeführt wurden.

Jetzt wird Leasingrate aus dem Netto gezahlt

Eine nachträgliche steuerliche Berücksichtigung über die Steuererklärung ist nicht möglich, weil die Entgeltumwandlung nicht nachgeholt werden kann. Von den Mehrkosten für die Beschäftigten profitiert nicht Porsche, sondern der Fiskus.

Eine Porsche-Sprecherin bestätigte unserer Zeitung die steuerlichen Folgen dieser Regelung. Entfielen die vorgesehenen Sonderzahlungen, werde „die Leasingrate gemäß den vertraglichen Vereinbarungen aus dem laufenden Nettoeinkommen gezahlt. Diese Regelung greift nun – wir sind an die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen gebunden“.

Nicht alle Porsche-Beschäftigten sind betroffen

Allerdings sind nicht alle Beschäftigten betroffen. Wer sich dafür entschieden hatte, die Leasingraten über den betrieblichen Anteil des Weihnachtsgelds zu finanzieren, konnte den Steuervorteil weiterhin nutzen, da dieser Bestandteil nicht gekürzt wurde und somit steuersparend umgewandelt werden konnte. Porsche als Arbeitgeber steht bei der Abwicklung zwischen Leasingfirma und den eigenen Beschäftigten und führt bei der Entgeltumwandlung die Optionen aus, für die sich die Beschäftigten entschieden haben.

Für die betreffenden Porsche-Beschäftigten wurden die Leasingkosten für das laufende Jahr im April fällig – also in jenem Monat, in dem üblicherweise auch die Sonderzahlung überwiesen wird. Nun müssen viele Beschäftigte nicht nur auf die sonst übliche Sonderzahlung verzichten, sondern auch höhere Steuer- und Abgabenlasten tragen und überdies kurzfristig die fällige Jahresrate begleichen.

Porsche unterstützt Beschäftigte bei Finanzierung

„Uns ist bewusst, dass dies für die betroffenen Mitarbeitenden eine Umstellung bedeutet“, erklärte die Sprecherin. Deshalb unterstützt Porsche die Beschäftigten nun bei der Finanzierung. „Um mögliche finanzielle Zusatzbelastungen durch eine Einmalzahlung abzufedern, werden die im April 2026 fälligen Leasingraten auf mehrere Monate verteilt.“

Mit der steuerlichen Förderung verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, nicht nur Dienstwagenfahrer steuerlich zu begünstigen, sondern auch Nutzer des umweltfreundlicheren Verkehrsmittels Fahrrad. Dienstwagenfahrer profitieren seit Jahren von günstigen steuerlichen Regelungen. Zwar müssen der geldwerte Vorteil aus dem Dienstwagen sowie Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz versteuert werden, die tatsächliche Belastung gilt aber als moderat – insbesondere bei hochpreisigen Fahrzeugen.

Auch Nutzer eines Jobrads müssen einen geldwerten Vorteil versteuern. Dieser beträgt allerdings nur 0,25 Prozent des Listenpreises pro Monat und damit nur ein Viertel der Belastung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Regelung entspricht der Besteuerung vieler Elektroautos mit einem Listenpreis von bis zu 100 000 Euro. Anders als Dienstwagenfahrer müssen Fahrradnutzer zudem Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz nicht zusätzlich versteuern.

Wie beim Dienstwagen gilt allerdings auch beim Fahrradleasing: Je teurer das Gefährt und je höher das Einkommen, desto höher fällt in der Regel auch die steuerliche Ersparnis aus.