Der Wegfall der Erfolgsbeteiligung bei Porsche hat für manche Beschäftigte überraschende Folgen: Sie verlieren den Steuervorteil ihres Jobrads. Das kostet Hunderte Euro.
Ein Teil der Porsche-Mitarbeiter muss wegen der ausgefallenen Erfolgsbeteiligung des Unternehmens unerwartet hohe Steuer- und Abgabenlasten tragen. Betroffen sind Beschäftigte, die über den Arbeitgeber beim Freiburger Leasinganbieter Jobrad ein Fahrrad geleast haben und die Raten über eine besondere Form der Entgeltumwandlung finanzieren.