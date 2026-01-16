Stuttgarter Sportwagenbauer: Porsche verkauft viel weniger Autos – und schafft zugleich eine Bestmarke

Die Talfahrt des Sportwagenherstellers setzt sich fort – vor allem der in Zuffenhausen gebaute Taycan verkauft sich schleppend. Doch in den Absatzzahlen findet sich auch ein Lichtblick.
Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche musste im vergangenen Jahr erneut einen Rückgang der weltweiten Verkäufe hinnehmen. Quer über alle Modellreihen und Weltregionen sank der Absatz um zehn Prozent auf 279.000 Fahrzeuge. Die Verkaufszahlen liegen damit wieder knapp unter denen von 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie.