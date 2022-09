1 Der Elektro-Lkw «eActros LongHaul» von Daimler Truck. Foto: dpa

Am Montag startet die Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation in Hannover. Zuvor hat Daimler Truck seinen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt.















Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt. Dieser verfüge in der Serie über eine Reichweite von rund 500 Kilometern, teilte das Unternehmen am Sonntagabend vor der Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation in Hannover mit. Der „eActros LongHaul“ soll 2024 serienreif sein.

Drei Batteriepakete liefern laut dem Dax-Konzern eine installierte Gesamtkapazität von mehr als 600 Kilowattstunden. Ausgelegt sei der schwere E-LKW für eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometer in zehn Betriebsjahren. Die Batterien auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie ließen sich an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung „in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen“. Die Kunden benötigten die passende Infrastruktur, sagte CEO Martin Daum laut Mitteilung. „Für einen zügigen Aufbau ist es essenziell, dass die gesamte Branche und die Politik an einem Strang ziehen“, so Daum.

Gefertigt werden soll das Fahrzeug komplett auf der bereits bestehenden Montagelinie im Werk im rheinland-pfälzischen Wörth. Dazu zählten auch der Einbau aller elektrischen Komponenten sowie die Inbetriebnahme des Fahrzeugs am Ende des Bands. Dies ermögliche hohe Produktionskapazitäten und eine parallele Fertigung von sowohl konventionellen als auch vollelektrischen LKW auf demselben Band.