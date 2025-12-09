Stuttgarter Lungenfacharzt Hartnäckiger Husten: „Von ACC rate ich ab“
Regine Warth 09.12.2025 - 06:00 Uhr
Der akute Infekt ist ausgestanden – doch der Husten will nicht verschwinden. Warum Medikamente dagegen oft nicht helfen, sagt der Stuttgarter Lungenfacharzt Axel Kempa.
Es sind derzeit wieder viele Patienten, die zum Arzt kommen und klagen: „Eigentlich wäre ich ja wieder fit – wenn nur dieser Husten nicht wäre.“ Tatsächlich ist es ganz normal, dass nach einer Erkältung die Atemwege noch Wochen gereizt sein könne, sagt Axel Kempa. Der Facharzt für Innere Medizin leitet die Abteilung für Pneumologie und Beatmungsmedizin am RBK Lungenzentrum und gibt Tipps, was gegen den lästigen Husten zu tun ist.