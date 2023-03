11 Das Ukiyo in München: erster Platz in der Kategorie Restaurant. Foto: Cordula de Bloeme/Cordula de Bloeme

Bereits zum fünften Mal wurde der Interior Award „Die schönsten Restaurants und Bars“ ausgelobt. Mit der Brothandlung Grau, dem Wiesenauerläuten und dem Classic Rock Café sind auch Stuttgarter Lokale dabei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Zeiten sind immer noch herausfordernd für die Gastronomie. Es braucht viel Mut und Zuversicht, neue Wege zu gehen. Und der Branche tut es gut, wenn sie mal wieder im Fokus steht. Ausgelobt vom Callwey Verlag, gemeinsam mit vielen Design- und Gastronomieexperten wurden nun die „Schönsten Restaurants und Bars 2023“ ausgezeichnet. Die Jury hat 50 herausragende gastronomische Interior-Design-Konzepte ausgewählt, die in dem Band „Die schönsten Restaurants & Bars 2023“ präsentiert werden. Es werden nicht nur die Betreiber, sondern die Architekten, Planer und Hersteller gewürdigt.

Die Jury zeichnet in der Kategorie das Ukiyo in München, gestaltet von Antonia Eppich (MO Interior), mit dem ersten Platz aus. In der Kategorie Bar wird das Yaldi in Frankfurt am Main mit dem ersten Preis bedacht, in der Kategorie Café & Bistros geht der erste Platz nach München an das Bistro adesso.

Unter den Top 50 befinden sich aber auch Stuttgarter Lokalitäten, wie die Brothandlung Grau, das Wiesenauerläuten und das Classic Rock Café. In der Region findet das Danza in Ludwigsburg lobende Erwähnung.

Die Brothandlung Grau am Schillerplatz ist ein Projekt der Architekten von Somaa (u.a. Metzgerei, Blau). Für Hadi A. Tandawardaja lag die Herausforderung darin auf der 35 Quadratmeter großen Fläche, „eine eigenständige Welt entstehen zu lassen, in der funktionale Anforderungen sichtbar werden und sich in einer surrealen Bildwelt auflösen“, wird er im Bildband zitiert.

Besonders beeindruckt hat die Jury auch das Restaurant Wiesenauerläuten, eröffnet im Herbst 2022 unweit des Neckarhafens in Stuttgart-Wangen. Für die Gestaltung zeichnen Lamott Architekten verantwortlich, Künstler Tobias Rehberger entwarf dafür Lichtinstallationen.

Für den eigenständigen Look wurde zudem das Classic Rock Café, das 2021 am Börsenplatz eröffnete, bedacht. Die gestalterischen Ideen stammen von Innenarchitekten Cyrus Ghanai.

Das Danza in Ludwigsburg, das im Forum am Schlosspark beheimatet ist, wurde von der Ippolito Fleitz Group gestaltet.